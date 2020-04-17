تهديدات بالتصفية لجمال ريان بعد دعوته لتغيير اسم السعودية

2020/04/17 | 01:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الإعلامي ومذيع قناة الجزيرة جمال ريّان عن تلقيه تهديدات بالتصفية بعد دعوته إلى تغيير اسم السعودية، وحذف عبارة “لا إله إلا الله” عن عَلَمِها.ودوّن ريّان على حسابه في موقع تويتر: “التهديد السعودي بتصفيتي على طريقة قتل خاشقجي، والقذف في شرف والدي ووالدتي وعائلتي لن يكسرني، ولن يوقفني عن قول الحقيقة وسوف أرد الصاع […]

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