تماشياً مع الحظر: الفنان مجهول الهوية “بانكسي” يرسم على جدران حمام منزله

2020/04/17 | 01:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متماشياً مع إجراءات السلامة المتخذة في العالم عموماً وفي بلد إقامته، بريطانيا، للحد من انتشار فيروس “#كورونا”، قدم رسام الشارع “بانكسي”،عملاً فنياً جديداً داخل حمام منزله.ونشر الرسام صوراً لعمله الجديد على موقع انستغرام، يوم…

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