ماكرون : هناك أشياء حدثت في الصين تخص الفيروس لا نعرفها

2020/04/17 | 02:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس, -(أ ف ب) – اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنّ هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجدّ، قائلا لصحيفة “فاينانشال تايمز” إنّ “هناك أشياء حدثت ولا نعرفها”.ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الأنظمة الاستبداديّة أكثر قدرة على إدارة هذا النوع من الأزمات، قال ماكرون في المقابلة التي نُشرت الخميس “من الواضح […]

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