ترامب يوصي بإعادة فتح الاقتصاد الأميركي على ثلاث مراحل 

2020/04/17 | 02:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أوصى الرئيس دونالد ترامب الولايات الأميركية باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ثلاث مراحل، بالنظر الى تراجع انتشار الوباء، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها الخميس وسائل الإعلام الأميركية.وبحسب وسائل الإعلام فإنّ ترامب الذي سيكشف تفاصيل هذه التوصيات خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض، […]

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