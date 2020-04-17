زفاف ياسمين صبري مهدد بالتأجيل بسبب كورونا

2020/04/17 | 02:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس الفنانة المصرية ياسمين صبري عدم إقامة حفل زفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي كان مقررا بعد عيد الفطر مباشرة، واقتصاره على حفل بسيط في نطاق عائلي ضيق، بسبب تفشي فيروس كورونا.وتواجه الفنانة وخطيبها أزمة بعد إغلاق الفنادق الكبرى والقاعات، وقطع خطوط الطيران، لذلك قد لا يتمكنان من إقامة حفل زفاف كبير […]

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