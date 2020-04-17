شاهد : سمية الخشاب ترقص على أغنية طليقها

2020/04/17 | 02:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حالة من الاستغراب لدى جمهورها، بسبب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الجديد على تطبيق “تيك توك”، وظهرت فيه وهي ترقص على أغنية “بالحلال” التي شاركها في غنائها على طريقة الديو الغنائي طليقها المطرب المصري أحمد سعد.وارتدت سمية الخشاب في المقطع عباءة سوداء، وعقدا حول رقبتها وظهرت بزي مقارب للشخصية […]

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