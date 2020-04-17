بمباركة «تحرير الشام»: حدود تركيا مغلقة أمام المدنيين مفتوحة للمقاتلين الأجانب

2020/04/17 | 02:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مرصد حقوقي بأن عمليات تهريب عوائل المقاتلين الأجانب من الجماعات المتطرفة مستمرة على الحدود السورية التركية باتجاه الشمال، رغم إغلاق #تركيا حدودها بشكل كامل أمام المدنيين السوريين.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تهريب…

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