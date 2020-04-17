طهران: غير متاملين برفع الحظر عن استيراد المعدات العسكرية

2020/04/17 | 03:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري أن بلاده لا تتأمل رفع العقوبات عنها في ما يخص استيراد وتصدير الأسلحة.

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