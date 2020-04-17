2020/04/17 | 03:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبرني – كشفت القناة الحصرية التي سيذاع عبر شاشاتها برنامج الفنان المصري رامز جلال، عن البوستر الرسمي لأشهر برامج المقالب في الوطن العربي، الذي ينتظره الملايين من عام إلى عام في شهر رمضان.البرنامج الجديد يحمل اسم “رامز مجنون رسمي” وسيتم عرضه حصريا على شاشة “MBC مصر”.ونشرت القناة البوستر عبر حساباتها الرسمية على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : الإعلان عن بوستر برنامج رامز جلال في رمضان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : الإعلان عن بوستر برنامج رامز جلال في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).