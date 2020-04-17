تحالف العامري يكشف نتائج التحقيق باغتيال سليماني: خليفة المهندس باشر مهامه

2020/04/17 | 03:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكدت تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، صدور أمر تعيين نائب لرئيس هيئة الحشد الشعبي خلفًا لجمال جعفر "أبو مهدي المهندس".

أكد الغبان أن "خليفة المهندس" باشر مهامه بعد صدور أمر تعيينه من قبل الفياض

وقال رئيس كتلة التحالف في مجلس النواب محمد الغبان في تصريح صحافي، إن "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تخضع للسياقات في آلية الترشيح والتوجيه".

وشدد الغبان بالقول، "لا يحق لأي فصيل أو جهة الاعتراض على قرار يصدر سواء من رئيس الهيئة أو من القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف، أن "رئيس الهيئة فالح الفياض أصدر أمرًا باختيار (أبو فدك) كخليفة للمهندس وأصبح الآن يمارس مهامه".

كما أكد الغبان، أن "اللجنة التحقيقية المشكلة للتحقيق في عملية اغتيال المهندس وقاسم سليماني، أنهت أعمالها".

وبين، أن "اللجنة لن تتوصل إلى أدلة تثبت تواطؤ أشخاص في العراق مع من قام بعملية الاغتيال".

كشف الغبان عن نتائج التحقيق التي أجراها الجانب العراقي في عملية اغتيال سليماني

وأكد الغبان، أن "سليماني لم يكن يأتي للعراق بشكل متخفي حتى تستطيع أمريكا تجند عراقيين لاستهدافه، بل كان يأتي بشكل رسمي وعلى وفق السياقات الروتينية".

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