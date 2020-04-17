الحجر يضعف العظام.. إليك الحل

2020/04/17 | 04:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكالسيوم هو المعدن الأساسي الذي يمنح العظام صلابتها، لكنه ليس العنصر الوحيد الذي تحتاجه العظام، فهناك: فيتامين “د” اللازم ليستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم، وفيتامين “ك” الذي يقوم بنفس الدور.وخلال فترة العزل والحجر يقل تعرّض الجلد للشمس، ما يحرم الجسم من مورد أساسي لفيتامين “د”.كما أن قلة الحركة والتمارين والأحمال تساهم في تقليل كثافة […]

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