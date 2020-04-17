دراسة: عدد الإصابات الحقيقي يصل لعشرات الملايين

2020/04/17 | 05:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة لباحثين ألمان من أن 6% فقط من إجمالي الإصابات بكورونا تم اكتشافها في العالم، فمثلا عدد المصابين رسميا في أمريكا نحو نصف مليون حالة، لكن وفقا لحسابات الدراسة تبلغ عشرة ملايين إصابة.توصل علماء بجامعة غوتنغن الألمانية، في دراسة أجروها، أن عدد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلن […]

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