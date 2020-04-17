2020/04/17 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج دراسة قام فيها باحثون من جامعة كاليفورنيا بمراجعة نتائج دراسة مبكرة عن مصابي كورونا أجريت في مستشفى ووهان بالصين وجود سمات قليلة مشتركة لكنها تفيد الأطباء في رعاية من تظهر عليهم أعراض شديدة.وكان أهم هذه العوامل المشتركة أن 72.9 من المتوفين بينهم من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ولديهم أمراض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما السمات المشتركة بين وفيات كورونا؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما السمات المشتركة بين وفيات كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).