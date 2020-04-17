في ذي قار.. شفاء مسنة مصابة بكورونا تبلغ 107 اعوام

2020/04/17 | 06:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ذي قار في جنوب العراق امس الخميس، عن شفاء مصابة بكورونا تبلغ من العمر 107 اعوام....

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