رد فعل عنيف من السيد الصدر على تهديدات لترامب

2020/04/17 | 07:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، يوم الخميس، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين والصحة العالمية، فيما وجه طلبا للمنظمة باتخاذ دورها وبج...

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