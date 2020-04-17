5 أطعمة تساعدك على ضبط الوزن خلال العزل

2020/04/17 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش أغلبية البشر تجربة جديدة لأول مرة هي العزل الاجتماعي بسبب انتشار وباء كورونا.ويشكل ذلك تحديات غير مسبوقة، ففي الوقت الذي كانت التوصيات الغذائية والصحية تحث على الخروج والمشي والذهاب إلى الجيم أو صالة التدريبات الرياضية، أصبحت التوصيات تمضي في الاتجاه المعاكس، وتحث على البقاء بالبيت.كيف يمكن ضبط الوزن في مثل هذه الأوقات […]

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