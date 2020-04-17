2020/04/17 | 08:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيووز/ تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 33 ألفا، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث تتجاوز حصيلة الوفيات اليومية ألفي حالة.

وأظهرت آخر الأرقام التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" أن عدد الوفيات في نيويورك وحدها بلغ 11477 حالة حتى الآن.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية كأكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 22 ألفا، وفي المرتبة الثالثة إسبانيا حيث سجلت حتى الآن 19300 حالة وفاة، وتليها فرنسا بنحو 18 ألف حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا بامريكا تتجاوز 33 الفاً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا بامريكا تتجاوز 33 الفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).