الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في أعداد الوفيات بكورونا

2020/04/17 | 08:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 33 ألفا، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

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