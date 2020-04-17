ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في كربلاء الى 70 حالة

2020/04/17 | 08:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة مدينة كربلاء المقدسة (جنوب بغداد) الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالمحافظة الى 70 حالة....

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