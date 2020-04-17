2020/04/17 | 08:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".ولدى سؤاله عما إذا كانت الأنظمة الاستبدادية أكثر قدرة على إدارة هذا النوع من الأزمات، قال ماكرون في المقابلة التي نشرت الخميس "من الواضح أن هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".وأشار ماكرون بحسب ما أوضح الإليزيه إلى أنه في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش، على عكس الأنظمة حيث يتم التحكم بالمعلومات والتعبير.وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون شدد على أن "من الخطأ القول إن الديمقراطيات تدير الأزمة بشكل أقل كفاءة، لأن الشفافية والتدفق الحر للمعلومات يشكلان ميزة كبيرة" لناحية الفعالية.وتضاف تحفظات الرئيس الفرنسي على تعامل بكين مع أزمة كوفيد-19، إلى الشكوك التي عبرت عنها لندن وواشنطن.وحذرت المملكة المتحدة الصين الخميس من أنها يجب أن تجيب على "أسئلة صعبة حول ظهور الفيروس ولماذا لم يتم وقفه قبل الآن".كما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهمت بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما بدأ في الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: هناك أشياء حدثت في الصين عن كورونا لا نعرفها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: هناك أشياء حدثت في الصين عن كورونا لا نعرفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).