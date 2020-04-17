2020/04/17 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_الجندي الحلقة العاشرة : الأنعام 95 - 105(95) إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 1- المعنى : الله يخرج النبات من الحب ، الشجر من النوي ، الإنسان الحي من النطفة الميتة ، النطفة الميتة من الإنسان الحي ، فكيف تكفرون بالله ؟فتح القدير الشوكاني 2 - السؤال : A- من المتحدث عن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 - آية .. لم يرسلها الله !! - ابراهيم الجندي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 - آية .. لم يرسلها الله !! - ابراهيم الجندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).