تقرير: مرضى كورونا يستجيبون لعقار تجريبي

2020/04/17 | 08:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار تجريبي لمعالجة الحالات الحادة من كوفيد-19،

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