بأكثر من 33 ألف حالة.. أمريكا تسجل رقماً قياسياً بعدد وفيات كورونا

2020/04/17 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 33 ألفا، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ ع...





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