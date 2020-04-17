الأيديولوجيا الرأسمالية بوصفها أداة للهيمنة - جلال الصباغ

2020/04/17 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ ليس وعي الناس ما يحدّد وجودهم بل وجودهم الاجتماعي هو ما يحدّد وعيهم"" كارل ماركسدائما ما يتغنى منظروا النظام الرأسمالي بأنهم فوق الايديولوجيات، ويحاولون اعطاء صورة نجدها سائدة بشكل كبير لدى الكثير من المثقفين، هي ان تَبنّي اية افكار تتعارض مع هذا النظام وتعريه وتواجهه بالحقيقة، تُتهم بأنها افكار غير صالحة لهذا العصر وقد عفا عليها الزمن، وغيرها من الكلام الفارغ، قد يعلم هؤلاء او لا يعلمون ب......

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