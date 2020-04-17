«كورونا» وتعفّن الرأسمالية - مفيد قطيش

2020/04/17 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مفيد_قطيش منذ مئة عام حدّد ف.



إ لينين الإمبريالية، بأنها رأسمالية طُفيلية ومتعفّنة.



تعجّب كثيرون لوصف نظام ينتج تقدماً تكنولوجياً وعلمياً بأنه طفيلي ومتعفّن.



لكنّ الحياة ومسيرة البشرية في ظلّ الرأسمالية، قدّمت البراهين على صحّة هذا الحكم بما شهدته من حروب وأزمات وتدمير للبيئة وتهميش للبشر وتبذير للقدرات.اليوم، لا نحتاج إلى كبير عناء للتأكد من طفيلية الرأسمالية.



يكفي التزوّد بمعطيات وسائل الإعلام......

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