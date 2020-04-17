((عِشِقٌ عَلى مَقَامِ النَّهَاوَنَد))...ومضات - ريتا عودة

2020/04/17 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة (1)حِينَ نَفَخَ العِشْقُ مِنْ رُوحِهِ فِي طِينِي أَعَادَ تَشْكِيلِي عَلَى مَقَامِ النَّهَاوَنْد.(2)((العُصْفورُ والأمِيرَة))مَعَ النُّورِ يَأتِي، طَائِري الفَريِد، ليُطِلَّ عَلَى جِرَاحِي عَبْرَ كُوّةٍ فِي غُرْفَتِي المُظْلِمَة، لُيُعِيدَ لِيَ الإحْسَاسَ أنَّنِي أمِيِرَة.(3)((عُودُ كِبْريِت))كَمْ حَرْفُ عَطْفٍ فِي اعْتِرَافَاتِكَ العِشْقِيَّة ي......

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