حزمة تشريعات تنتظر الفصل البرلماني الجديد

2020/04/17 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزمُ مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل، التصويت على "حزمة مهمة" من مشاريع القوانين كتوزيع الأراضي والعشوائيات،

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