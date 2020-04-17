2020/04/17 | 09:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير بريطانيا ببغداد: المملكة خصصت 2 مليون جنيه لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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