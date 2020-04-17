انخفاض جديد.. آخر إحصائية لفيروس كورونا في العراق

2020/04/17 | 09:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في العراق حتى الآن 80 شخصاً بالفيروس - صورة: فرانس برس

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