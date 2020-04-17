دولة تقتل 12 شخصا خرقوا حظر التجوال

2020/04/17 | 09:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقتلت الشرطة الكينية 12 مدنيًا بسبب انتهاكهم حظر التجول المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.وأفاد بيان صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الكينية، الخميس، بأن 35 شخصًا انتهكوا حظر التجول.وأشار إلى أن عناصر الشرطة، قتلت 12 من أولئك الـ 35 بحجة انتهاكهم حظر التجول.ولم يصدر أي تعليق من الحكومة حول الموضوع.وكانت الحكومة الكينية أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس.وحتى مساء الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، فضلًا عن وفاة 11 شخصًا.

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