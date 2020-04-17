وفد من بغداد في اربيل لمتابعة مكافحة كورونا

2020/04/17 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفد من خلية الازمة في البرلمان العراقي الى اربيل صباح الجمعة.وقال مراسل شفق نيوز ان الوفد برئاسة نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي.وتأتي الزيارة للاطلاع عن كثب على الاوضاع والاجراءات والتدابير الوقائية اضافة الى احتياجات محافظات الاقليم في مواجهة فيروس كورونا.

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