2020/04/17 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُغادرة 88 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي بكربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مُغادرة 88 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).