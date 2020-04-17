مسرور بارزاني يكشف تفاصيل توتر

2020/04/17 | 09:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان حكومته هي وزارة جميع الكوردستانيين، لكنه اشر محاولات موجهة ضدها.وقال في بيان، "هناك محاولات موجهة ضد الحكومة وانا على يقين انها لن تستطيع قطع الطريق امام تطلعات الحكومة والشعب".واضاف، "من الضروري ان نعطي توضيحات حول التوتر الذي حصل في زيني ورتي من قبل اشخاص غير مسؤولين، ففي البداية كانت اجراءات السيطرة على حدود المنطقة بسبب فيروس كورونا ومحاولة بعض المهربين تهريب اناس في تلك الحدود بخلاف الإجراءات الصحية".وتابع، "ثم ارسلت وزارة البيشمركة قوة موحدة الى زيني ورتي ولكن للاسف في الوقت الذي كنا نتوقع الدعم من جميع الاطراف قامت مجموعة معينة وبنفس حزبي بالوقوف علناً ضد الحكومة، بحجة ان هذه المنطقة تابعة لحزب معين وحكومة الاقليم لاتستطيع تثبيت القوات فيها ولتحقيق مآربهم بدأوا بتلفيق التهم وخلط مواضيع لا علاقة بها".

وقال "نريد ان نؤكد للمواطنين انه عدا قوات البيشمركة التابعة لوزارة البيشمركة فانه لم يتم تثبيت اية قوة حزبية في زينى ورتي".

ودعا حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني مساء امس الخميس رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى إيكال مهمة أمن منطقة "زيني ورتي" شمالي أربيل إلى قوات الأمن الداخلي "الآسايش".وقال الاتحاد في بيان صدر عقب اجتماع لقادة الحزب، إنه يدعو رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني باعتباره قائد عام قوات بيشمركة كوردستان إيكال امن المنطقة (زيني ورتي) الى قوات الاسايش المحلية.كما طالب الاتحاد، حزب العمال الكوردستاني (PKK)، إلى إبعاد مقاتليه من المنطقة من أجل حماية أرواح وممتلكات الأهالي وعدم إعطاء الحجة لتركيا لقصفها.

وكانت القوات التركية قصفت منطقة زيني ورتي قرب اربيل بحجة وجود عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

وشدد رئيس حكومة اقليم كوردستان، "لن نقبل بوجود سلطات تعمل ضد الحكومة، فالتعليمات تصدر من الحكومة وليست من الاحزاب".

وبين ان "الحديث عن الادارتين وتوجيه الاتهامات لاتخدم الاوضاع الحالية والذي يحصل حاليا خروج جماعة معينة ضد الحكومة وليس صراعا حزبيا ونتمنى من هذا الطرف التعامل بروية مع هذه التوترات والقيام بدورهم امام هذه الخروقات وليس النظر الى جميع الامور بعين واحدة".

وقال ايضا "في الوقت الذي نمثل جميع مناطق الاقليم، نحن ايضا مسؤولون عن ترسيخ القانون لجميع المناطق دون اختلاف ولن نسمح بظهور حكومات مختلفة خارج القانون، تقطع الطريق امام اجراءات الحكومة".

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