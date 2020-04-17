خلية الأزمة النيابية برئاسة الكعبي تصل إلى أربيل لبحث مستجدات كورونا

2020/04/17 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

وصل وفد من خلية الأزمة البرلمانية، الجمعة (17 نيسان 2020)، إلى محافظة أربيل للاطلاع على آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن وفداً عراقياً يترأسه النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس خلية الأزمة حسن الكعبي، وصل إلى أربيل.

وأضاف أن الوفد النيابي وصل إلى أربيل للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا، وبعدها سيتجه إلى محافظة السليمانية.

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الجمعة (17 نيسان 2020)، مغادرة 88 شخصاً ملامساً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من خلو إصابتهم بالفيروس.

وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "صحة كرب

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة الايراني سعيد نمكي،الجمعة (17 نيسان 2020)، الاقتراب من عتبة السيطرة على فيروس كورونا في معظم محافظات البلاد، معتبرا ان الاسلوب المعتمد لادارة وباء كورونا بانه اسلوب علمي ومنطقي ومختص بايران.

وقال وزير الصحة ا

بغداد اليوم- متابعة

تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 33 ألفا، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث تتجاوز حصيلة الوفيات اليومية أل

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