صحة كربلاء: مغادرة 88 ملامساً الحجر الصحي وارتفاع عدد المغادرين إلى 498 شخصاً

2020/04/17 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الجمعة (17 نيسان 2020)، مغادرة 88 شخصاً ملامساً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من خلو إصابتهم بالفيروس.

وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "صحة كربلاء تعلن مُغادرة (88) مُلامساً لمُصابي فيروس كُورونا من الحجر الصحي، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية، ليرتفع عدد المُغادرين من المُلامسين الى (498) شخصاً ".

وأضاف البيان، أن "المحجُورين، الذين غادروا الحجر الصحي الاحترازي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية، وبإشراف مدير القطاع، الصيدلاني رائد فضل عباس، وخضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة ".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وحيدة فضلاً عن تعافي 44 مصاباً وذلك بعد ساعات من تحذيرات مقلقة اشارت لوجود مخاطر من ارتفاع معدل الاصابات بسبب عدم الالتزام بحظر التجوال وعودة كورونا لمرضى تعافوا منه.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا، أن "مختبرات الصحة فحصت اليوم (3125) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (49260) نموذجاً".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم (19) إصابة في العراق موزعة، في بغداد / الرصافة 6 حالات، وفي الكرخ حالة واحدة، وفي السليمانية 3 حالات، وفي محافظات البصرة وكربلاء ونينوى وواسط والمثنى حالة واحدة لكل منها، وفي ميسان 4 حالات اصابة".وتابع بيان الموقف الوبائي، أن "العراق سجل اليوم حالة وفاة واحدة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت 44 حالة، في بغداد/ الرصافة 2، والكرخ 2، وفي السليمانية وكركوك حالة شفاء واحدة لكل منهما، وأربيل 28، وكربلاء 4، والبصرة 6".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الاصابات في العراق بلغ 1434، ومجموع الوفيات 80، وحالات الشفاء 856".

بغداد اليوم- كردستان

وصل وفد من خلية الأزمة البرلمانية، الجمعة (17 نيسان 2020)، إلى محافظة أربيل للاطلاع على آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن وفداً عراقياً يترأسه النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس خلية الأزمة حسن الكع

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة الايراني سعيد نمكي،الجمعة (17 نيسان 2020)، الاقتراب من عتبة السيطرة على فيروس كورونا في معظم محافظات البلاد، معتبرا ان الاسلوب المعتمد لادارة وباء كورونا بانه اسلوب علمي ومنطقي ومختص بايران.

وقال وزير الصحة ا

بغداد اليوم- متابعة

تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 33 ألفا، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث تتجاوز حصيلة الوفيات اليومية أل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة كربلاء: مغادرة 88 ملامساً الحجر الصحي وارتفاع عدد المغادرين إلى 498 شخصاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كربلاء: مغادرة 88 ملامساً الحجر الصحي وارتفاع عدد المغادرين إلى 498 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).