وزير الصحة الايراني يعلن اقتراب بلاده من السيطرة على كورونا في معظم المحافظات

2020/04/17 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة الايراني سعيد نمكي،الجمعة (17 نيسان 2020)، الاقتراب من عتبة السيطرة على فيروس كورونا في معظم محافظات البلاد، معتبرا ان الاسلوب المعتمد لادارة وباء كورونا بانه اسلوب علمي ومنطقي ومختص بايران.

وقال وزير الصحة العلاج والتعليم الصحي في تعليق له على تصريح لخبير اقتصادي حول فيروس كورونا، ان "اسلوب مواجهة ايران لوباء كورونا مختص بها، وهو اسلوب علمي ومطابق للمبادئ المنطقية لمكافحة الامراض المعدية.

واضاف نمكي "تمت ادارة الموجة الشديدة لوباء كورونا في البلاد، وقد اقتربنا من عتبة السيطرة على الوباء في معظم محافظات البلاد".

وتابع وزير الصحة الايراني "لقد قمنا في ظل جهود دؤوبة بصياغة مشروع "التباعد الاجتماعي الذكي" لنعمل عبر الاستئناف التدريجي للانطشة الاقتصادية قليلة المخاطر مع الالتزام الدقيق بالقواعد الصحية، لتقليل الضغوط على اقتصاد البلاد خاصة قطاع الانتاج".

واردف ان "جميع الدول ومنظمة الصحة العالمية لا جواب لها في الرد على السؤال التالي وهو ماذا سيفعل بنا فيروس كورونا خلال الاشهر القادمة".

واكد نمكي بانه "يتعين على جميع العلماء في مجال الاقتصاد والاجتماع وغيرهما الوقوف في هذه الايام الصعبة الى جانب مدافعي الصحة في البلاد للتوصل الى سبل اخرى كي يركز زملائي فقط على قضية صحة المواطنين وليس الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية وغير ذلك".

بغداد اليوم- كردستان

وصل وفد من خلية الأزمة البرلمانية، الجمعة (17 نيسان 2020)، إلى محافظة أربيل للاطلاع على آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن وفداً عراقياً يترأسه النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس خلية الأزمة حسن الكع

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الجمعة (17 نيسان 2020)، مغادرة 88 شخصاً ملامساً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من خلو إصابتهم بالفيروس.

وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "صحة كرب

بغداد اليوم- متابعة

تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 33 ألفا، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث تتجاوز حصيلة الوفيات اليومية أل

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