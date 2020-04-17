2020/04/17 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ميسان يكرم كادر وحدة الإمراض الانتقالية في مستشفى الصدر التعليمي تثميناً لما بذلوه خلال هذه الأزمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 09:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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