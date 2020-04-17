أسهم أوروبا تنتعش مع تعافي شركات طيران

2020/04/17 | 09:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الخميس مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركا

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