خلية الازمة النيابية تصل إلى اربيل

2020/04/17 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة، إلى أربيل.

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