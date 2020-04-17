صحة كربلاء تعلن سلامة 88 ملامساً لمصابين بكورونا

2020/04/17 | 09:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاءأعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، مغادرة 88 شخصاً ملامساً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من خلو إصابتهم بالفيروس.وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته "كلكامش برس" أن "صحة كربلاء تعلن مُغادرة (88) مُلامساً لمُصابي فيروس كُورونا من الحجر الصحي، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية، ليرتفع عدد المُغادرين من المُلامسين الى (498) شخصاً ".وأضاف البيان، أن "المحجُورين، الذين غادروا الحجر الصحي الاحترازي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية، وبإشراف مدير القطاع، الصيدلاني رائد فضل عباس، وخضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة ".

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