الشرطة الكينية تقتل 12 مدنياً انتهكوا حظر التجوال بسبب فيروس كورونا

2020/04/17 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قتلت الشرطة الكينية، الجمعة (17 نيسان 2020)، 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجول المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة.

وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال، أمس الخميس: "هناك العديد من الوفيات، إنها حوالي 15، لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر".

وأضاف: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم".

وأوضح الناشط الكيني أن التوجيه بتعليق المحاكم في أعقاب تفشي المرض تحول إلى مخطط لكسب المال، حيث تعتقل الشرطة الناس وتفرض عليهم غرامات مالية كبيرة لأنه لا يمكنهم الطعن في المحكمة.

وكانت الحكومة الكينية قد أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس.

وحتى مساء أمس الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، فضلا عن وفاة 11 شخصا.

بغداد اليوم- كردستان

وصل وفد من خلية الأزمة البرلمانية، الجمعة (17 نيسان 2020)، إلى محافظة أربيل للاطلاع على آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن وفداً عراقياً يترأسه النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس خلية الأزمة حسن الكع

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الجمعة (17 نيسان 2020)، مغادرة 88 شخصاً ملامساً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من خلو إصابتهم بالفيروس.

وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "صحة كرب

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة الايراني سعيد نمكي،الجمعة (17 نيسان 2020)، الاقتراب من عتبة السيطرة على فيروس كورونا في معظم محافظات البلاد، معتبرا ان الاسلوب المعتمد لادارة وباء كورونا بانه اسلوب علمي ومنطقي ومختص بايران.

وقال وزير الصحة ا

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