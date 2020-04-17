2020/04/17 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان تنفذ 8 أوامر قبض بحق متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينها القتل العمد والارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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