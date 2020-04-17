2020/04/17 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت أرامكو السعودية في بيان إلى البورصة السعودية إنها ستزود عملائها بنفط خام قدره 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو أيار.

وتشمل تلك الكمية النفط المورد للعملاء المحليين لأرامكو داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرامكو السعودية تقول إنها ستورد 8.5 مليون ب/ي من النفط اعتبارا من ايار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرامكو السعودية تقول إنها ستورد 8.5 مليون ب/ي من النفط اعتبارا من ايار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).