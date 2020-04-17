اللواء 41 بالحشد ينظم حملة للتبرع بالدم في البصرة

2020/04/17 | 10:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت هيئة الحشد الشعبي، امس الخميس، حملة للتبرع بالدم في محافظة البصرة.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان اللواء 41 نظم حملة للتبرع بالتنسيق مع مصرف الدم في المحافظة، مبينا ان المبادرة انطلقت بهدف تعزيز رصيد المصرف من فصائل الدم المختلفة.

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