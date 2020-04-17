قطيع من الأسود يستغل حظر كورونا ويحتل طريقاً جنوب أفريقيا!

2020/04/17 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغلت الأسود والحيوانات البرية الأخرى فترة الهدوء والسكينة في منتزه “كروغر” الوطني الشاسع في جنوب أفريقيا مع استمرار الإغلاق الصارم الذي فرضته البلاد في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البلاد.والتقط حارس متنزه “كروغر” الوطني، ريتشارد ساوري، صورا لما لا يقل عن 8 أسود ولبؤات وبعض الأشبال الصغيرة، وهي تأخذ قيلولة على الطريق مباشرة خارج أحد […]

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