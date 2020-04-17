أمانة بغداد تعلن عن 415 حملة تعفير خلال الشهر الماضي

2020/04/17 | 10:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن قيام كوادرها بـ 415 حملة تعفير خلال 30 يوماً.وذكرت الامانة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "ملاكاتها في دوائرها المختلفة، أجرت 415 حملة تعفير وتعقيم وتوعية توزعت على عموم مناطق بغداد خلال 30 يوما الماضية فقط".وأضاف البيان، أن "حملات التعفير مستمرة لدعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وتجرى بالتنسيق مع الجهات المختصة".

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