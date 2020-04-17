كوردستان تسمح بدخول عشرات الايزيديين العالقين

2020/04/17 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سمحت السلطات في حكومة اقليم كوردستان، السماح لعشرات من الكورد الايزيديين العالقين بالدخول الى محافظة دهوك.وقال سيدو جتو عضو مجلس محافظة نينوى لشفق نيوز، "بالرغم من الاجراءات المشددة التي اتخذتها حكومة اقليم كوردستان ضمن حملتها في مكافحة تفشي وباء كورونا، الا انه صدر قرار حكومي من اعلى المستويات في حكومة الاقليم اقتضى بموجبه السماح بدخول لاكثر من 700 شاب ايزيدي من العاملين في مختلف المحافظات العراقية بداخل الاقليم او خارجه الى محافظة دهوك".واضاف "سيتم توجيههم نحو مراكز الحجر الصحي بالرغم من اكتظاظها الكبير، لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبيل ايصالهم لذويهم وفق آليات صحية مدروسة جيدا".وكانت خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين اكدت في وقت سابق وجود ضغط كبير على المحاجر الصحية في دهوك وصعوبة استيعابها لنحو 500 شاب ايزيدي كانوا يرومون الدخول الى محافظة دهوك للوصول الى ذويهم.ـ

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