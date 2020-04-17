ملاكات امانة بغداد تجري 415 حملة تعفير

2020/04/17 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن اجراء 415 حملة تعفير، خلال 30 يوماً في مناطق متفرقة من العاصمة.الامانة في بيان لها، تلقت المستقلة نسخة منه، قالت، ان “ملاكاتها في دوائرها المختلفة انهت 415 حملة تعفير وتعقيم وتوعية توزعت على عموم مناطق بغداد خلال 30 يوما الماضية فقط”.واضافت الامانة بحسب البيان، ان “حملات […]

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