تركيا تنجح في تجربة (البلازما المناعية) لمصاب بكورونا

2020/04/17 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افادت وسائل اعلام تركية، اليوم الجمعة، بشفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا في البلاد نتيجة تجربة العلاج بـ"البلازما المناعية".

وقال رئيس جامعة "إينونو" التركية، أحمد قيزل آي، ان نتيجة اختبار فيروس كورونا للمريض الذي خضع لعلاج بطريقة البلازما المناعية جاءت سلبية بعد استخدام هذه الوسيلة، ما يعني تعافيه من المرض.

وأوضح قيزل آي، أن هذه المرة هي الأولى في تركيا التي تنجح فيها عملية نقل البلازما المناعية من شخص متعاف إلى مصاب آخر بفيروس كورونا.

وذكر أن خبراء الجامعة أجروا عملية النقل قبل 10 أيام على مريض يبلغ من العمر 56 عاما، وضع على جهاز التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة.

وأفاد بأنهم أزالوا عنه اليوم الجهاز بعد تحسن حالته الصحية، حيث أظهرت نتائج اختبار الكشف عن الفيروس تعافيه من المرض.

وتقوم هذه التجربة على نقل بلازما شخص تعافى من فيروس كورونا، واكتسب أجساما مضادة له، إلى مصابين بالفيروس في محاولة لتزويدهم بهذه المناعة.

وتعتبر تركيا الدولة الـ9 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ74 ألفاً و193 حالة، والـ12 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ1643 حالة.

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