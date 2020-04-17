2020/04/17 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قافلة “مجانين الحشد” وقافلة “ابطال العراق الغيارى” بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي/ مكتب الديوانية ومديرية البيئة في محافظة الديوانية وهيئة الاعلام والاتصالات بتعفير ناحية الصلاحية والمهناوية المحاذيتين لمحافظة النجف الاشرف وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة “وعي” تعفر ناحيتين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة “وعي” تعفر ناحيتين في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).